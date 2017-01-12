​Süper Lig kaldığı yerden

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Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunda ikinci yarı, yarın oynanacak Bursaspor – Trabzonspor maçıyla başlayacak.
17. hafta programı şöyle:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
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