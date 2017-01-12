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​Süper Lig kaldığı yerden

Yazar: Yayın Tarihi: 12 Ocak 2017

Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunda ikinci yarı, yarın oynanacak Bursaspor – Trabzonspor maçıyla başlayacak.

17. hafta programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

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