Ahmet Çalık Galatasaray’da

Galatasaray, bir süredir renklerine bağlamak için uğraş verdiği Gençlerbirliği’nin milli stoperi Ahmet Çalık’ın transferinde mutlu sona ulaştı.

Gençlerbirliği’nin milli stoperi Ahmet Çalık, Galatasaray ile kesin olarak anlaşmaya vardı… Ahmet Çalık için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Genç oyuncu, yıllık 900 bin euro ücret alacak. Milli oyuncu bugün İstanbul’a gelerek yeni takımının tesislerine gidecek.

Öte yandan başkent ekibinin başkanı İlhan Cavcav da, Ahmet Çalık’ın Galatasaray’a transferini doğruladı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve 2013 yılından bu yana A takım forması giyen milli stoper, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında 90’ar dakika forma giydi.