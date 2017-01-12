Ersan Gülüm yuvaya döndü

“Kendini kanıtlamış bir oyuncuyum”

Trabzonspor, Beşiktaş’tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşma sağladığı Olcay Şahan için imza töreni düzenledi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Olcay Şahan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Büyük bir camiadan yine...