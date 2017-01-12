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Ersan Gülüm yuvaya döndü

Yazar: Yayın Tarihi: 12 Ocak 2017

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’a transfer olan eski oyuncusu Ersan Gülüm’ü yeniden renklerine bağladı.

Geçen sezonun devre arasında 7 milyon Euro’ya Çin ekibi Hebei Fortune takımına transfer olan Ersan Gülüm aradan 1 yıl geçtikten sonra siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Ersan Gülüm, Hebei China Fortune takımı ile 24 maçta forma giydi, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş’ın kısa süre içerisinde transferle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

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