Ersan Gülüm yuvaya döndü

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Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’a transfer olan eski oyuncusu Ersan Gülüm’ü yeniden renklerine bağladı.
Geçen sezonun devre arasında 7 milyon Euro’ya Çin ekibi Hebei Fortune takımına transfer olan Ersan Gülüm aradan 1 yıl geçtikten sonra siyah-beyazlı takıma geri döndü.
Ersan Gülüm, Hebei China Fortune takımı ile 24 maçta forma giydi, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş’ın kısa süre içerisinde transferle ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.
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