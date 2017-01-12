Trabzonspor, Beşiktaş’tan transfer ettiği ve 3,5 yıllık anlaşma sağladığı Olcay Şahan için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Olcay Şahan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geldim. Trabzonspor’a büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum. Beşiktaş’a ‘Feda’ sezonunda gelmiştim. Burada da aynı hava ve kardeşlik ortamı var. Beşiktaş gibi bir takımda 10 numaralı formayı giydiğim için gurur duydum. Taraftar belkide, Sergen ve Delgado’dan sonra 10 numarayı giydiğim için tepki göstermiş olabilir. Artık herhalde Oğuzhan giyer. Beşiktaş’tan ayrılmak benim için tabii ki zor oldu, takım arkadaşlarımla da vedalaşamadım. Mehmet Ekici 15 yıllık arkadaşım. Trabzonspor’un teklifini kabul etmemde büyük etkisi oldu diyebilirim.

TECRÜBEMLE YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM

Süper Lig’de kendini kanıtlamış bir oyuncuyum. Bunlar gerçekler. 5 yıl önce Türkiye’ye geldiğimde şampiyonluğa aç bir Beşiktaş vardı. Bunu başardık, şampiyonluk yaşadık. Aynı potansiyel Trabzonspor’da da var. Tecrübemle takıma yardımcı olmak istiyorum. Elbette Beşiktaş’a zaafım var ama artık tamamen Trabzonspor’a konsantre olmuş durumdayım.”