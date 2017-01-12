Manchester City, doping savunması verecek

“Mehmet Ekici tribün transferi”

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, transferin öne çıkan ismi Mehmet Ekici’nin durumunu değerlendirdi ve “Takımlar, bu transferi tribün için yapmak istiyor” dedi. NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında transfer gündeminin...