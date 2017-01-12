Manchester City, doping savunması verecek

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İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City kulübünü, anti-doping kurallarına uymaması gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti
Manchester City'de top koşturan bazı futbolcuların, doping testine bilerek katılmadığı gerekçesini gösteren federasyon, mavi-beyazlı kulüpten savunma istedi.
19 Ocak Perşembe gününe savunma vermesi gereken Manchester City, suçlu bulunursa ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. İngiliz basınında antrenmanlar ve futbolcularla ilgili bilgileri güncellemekte eksikliği bulunduğu iddia edildi.
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