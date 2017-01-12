“MSN” geri döndü, Barcelona turladı

Barcelona, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Athletic Bilbao’yu kendi sahasında 3-1 yenerek Kral Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona, ilk karşılaşmada 2-1 yenildiği Athletic Bilbao’yu Camp Nou’da konuk etti.

Luis Suarez’in golüyle ilk yarıyı önde kapayan Barcelona, Neymar’ın 48. dakikadaki penaltı golüyle, skoru 2-0’a getirdi. Athletic Bilbao, 51. dakikada Saborit’in golüyle umutlansa da Messi 78. dakikadaki frikik golüyle Barcelona’ya turu getiren isim oldu.

Barcelona bu sonuçla Kral Kupası’nda çeyrek finale yükselen takım olurken, milli oyuncumuz Arda Turan 89. dakikada Iniesta’nın yerine oyuna dahil oldu.