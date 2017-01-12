“Sezon sonunda ayrılacağım”

Bayer Leverkusen forması giyen milli stoper Ömer Toprak, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Bild'de yer alan habere göre Ömer Toprak, Avrupa futboluna adını duyurduğu ve altı sezondur formasını terlettiği Bayer Leverkusen'den bu sezonun sonunda ayrılacağını duyurdu.

"Her sezon olduğu gibi yine iyi bir futbol oynamaya çalışıyorum" diyen Ömer, "Şu an aklım tamamen burada. Takımımla sezonun ikinci yarısında iyi bir dönem geçirmek, buradaki kariyerimi güzel şekilde noktalamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Habere göre, Ömer'in Haziran 2018'e dek devam eden kontratında bu sezonun sonunda devreye giren bir serbest kalma bedeli maddesi bulunuyor ve Borussia Dortmund bu maddeyi kullanarak kendisini kadrosuna katması bekleniyor.