Terim’den hakemliğe yeni bir soluk

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, maçlarda “süre hakemi” kullanımı ve hakemlere yönelik detaylı analiz yapacak bir departmanın kurulması yönünde teklifte bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Antalya’da gerçekleştirilen Süper Lig Hakem ve Yardımcı Hakem 2016-17 Sezonu Devre Arası Semineri’ne video konferans yöntemiyle katılan Terim, ilk yarıdaki maçlardan çeşitli görüntüler eşliğinde yeni öneriler sundu.

Sunumunun temelinde topun oyunda kalma süresinin artmasını ve sahadaki oyun kalitesini arttırmak olduğunu belirten Terim, oyun dışı sürenini içerisinde yer alan kriterlerin zaman kaybettirdiğini ve ilave süreyle yerine konulamadığını aktardı. Bu büyük sıkıntının kısa vadede çözümü için en akılcı yolun, maçlarda görevlendirilecek bir süre hakemi bulunmasını aktaran Terim, oyunun daha akıcı hale gelmesinde de kritik rol oynayacağını savundu.

Hakemler için teknoloji ve profesyonel yazılımlardan faydalanacak bir analiz departmanı kurmasının gerekliliğini anlatan Terim, gündemde olan video yardımcı hakem sistemini de desteklediğini belirterek sözlerini tamamladı.