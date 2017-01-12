“Transfer devam edecek”

Garry Rodrigues için düzenlenen imza töreninde konuşan Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, transfer çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

Galatasaray, yeni transferi Garry Rodrigues için Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde imza töreni düzenledi. Törene Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu da katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Levent Nazifoğlu, “Değerli bir oyuncumuzla birlikteyiz. Onu almak için oldukça zorlandık. O da çok gayret gösterdi, kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği’nden transfer ettikleri Ahmet Çalık için kısa süre içerisinde KAP açıklaması yapacaklarını söyleyen Nazifoğlu, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Nazifoğlu ayrıca, takımdan gönderilmesi gündemde olan ve kamp kadrosu dışında bırakılan Chedjou konusunda da fikirlerinin değişmediğinin altını çizdi.

Levent Nazifoğlu’nun ardından sözlerine mutlu olduğunu söyleyerek başlayan Garry Rodrigues, “Çok önemli ve büyük bir kulüp için ter dökeceğim. Benim için önemli bir fırsat. En iyi olmak için mücadele vereceğim” dedikten sonra kendisini 2021’e kadar sarı-kırmızılı formaya bağlayan imzayı attı.

İmza törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rodrigues’in açıklamaları şu şekilde:

“ÖNEMLİ OLAN EN İYİ HİZMETİ VEREBİLMEK”

Hazır olduğumu söyleyebilirim. PAOK’taki durumumdan ötürü 21 gündür idman yapmıyorum. Yine de hocamın vereceği karar. 11’de mi olacağım yoksa sonradan mı oyuna girerim bilmiyorum. Önemli olan ne zaman oynarsam oynayayım takımıma en iyi hizmeti verebilmek…

“TÜRKİYE LİGİ HAKKINDA BİLGİM VAR”

Burada daha önce oynamış oyunculardan bilgiler aldım. Türkiye’nin zor, sert ve takım kalitesinin yüksek olduğu bir lig olduğunu biliyorum. Buna göre hazırlanacağım. Önemli olan bu forma altında keyif alarak oynamak ve takımıma hizmet etmek.

“ÇOK İYİ KARŞILANDIM”

Dün ilk antrenmanıma çıktım. Tüm arkadaşlarım en iyi şekilde karşıladılar. Ambiyans ve atmosfer çok iyi. Çok iyi ve tecrübeli takım arkadaşlarım var. Seviye atlamış gibi hissediyorum. Son senelere bakıldığında sol açıkta oynayan bir oyuncuyum ama takımın ve hocamın ihtiyaçları doğrultusunda sağ açıkta da oynayabilirim…

“HEDEF ŞAMPİYON OLMAK”

Daha önce Bulgaristan’da şampiyonluğa oynayan bir takımda yer aldım. Şu anda Türkiye’nin en iyi takımına geldim. Hepimizin hedefi şampiyon olmak. Ben de bu hedefler doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.