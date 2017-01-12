“Yasin takımımızın önemli bir parçası”

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 17. haftasında Konyaspor ile 14 Ocak’ta karşılaşacak Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine takımın ligdeki durumundan bahsederek başlayan Hollandalı teknik adam, “Geleceğe umutlu bakıyoruz. Başlangıcı zor iki deplasmanla yapacağız. Yine kupada dış sahada oynayacağız. Durumumuz açısından bu kupa maçı da önem kazandı. İlk yarının kötü geçtiğini söyleyemem; umutlu bir şekilde ikinci yarıya başlayacağız. Hedefimiz iki deplasmandan da galibiyetle ayrılmak” dedi.

Olde Riekerink’in basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar ise şöyle:

“SAKATLIKLAR KONUSUNDA SABIRLI OLMALIYIZ”

Tolga aramızda olmayacak. Bizimle birlikte çalışma şansı da olmadı; hazır değil. Sinan'ın iyileşme süreci devam ediyor. Küçük de olsa bizimle olma şansı var. Podolski'nin sakatlığı geçti ama antrenman ile maç temposu birbirini farklı şeyler. Geçtiğimiz dönemde hatırlarsanız risk almıştık. Sabırlı olmamız lazım ki o sakatlıklar yinelemesin…

“KALABALIK BİR GRUP OLSAYDI FARKLI OLABİLİRDİ”

Suudi Arabistan’daki maç planladığımız gibi olsaydı, daha kalabalık bir grupla gidebilseydik daha farklı olabilirdi. Daha önce verilmiş bir söz ve anlaşmamız vardı. Bu nedenle gittik ve maçı oynadık.

“YÖNETİM İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Bu transfer döneminde, oturup seyrettiğim beğendiğim oyuncular transfer ediliyor. Yönetim ile işbirliği içindeyiz. Ahmet Çalık beğendiğim bir milli takım stoperi. Ligi bilen bir oyuncu. Sadece oyunculuğunu değil; kişilik ve karakter anlamında iyi biri olduğunu onunla birlikte olanlardan öğrendim.

“YASİN ARAMIZA DÖNDÜ”

Yasin bugün aramıza katıldı. O da takımımızın önemli bir parçası. Kulübün verdiği ceza bugün bitti. Konya maçında cezalı olduğu için forma şansı bulamayacak. Sonrasında oynamaya devam edecektir…

“KONYA MAÇINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ”

Konyaspor maçı mutlaka zor olacaktır. İyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Spesifik bir oyun anlayışları var. Analiz ettik ve hazırlığımız yaptık. Son detayları tekrardan konuşacağız. En iyi şekilde bu maça hazırlıkları yapacağız. Oyuncularımızın maça ne kadar hazır olduğu da önemli. Lukas fit olursa Eren'le çift forvetle başlayabiliriz. Oyuncularımızın fit olma durumuna göre kadro şekillenecek.

“RODRIGUES ÇABUK ADAPTE OLDU”

Bize katkı sağlayacak oyuncuları araştırıyoruz. Lukas'a bazı tekliflerin olduğunu biliyorum. Lukas umarım bizimle devam eder. Gitmesi halinde o pozisyonda bir ihtiyaç duyulacaktır. Birçok oyuncuyu izledik. Garry Rodrigues’in iyi, kaliteli süratli ve yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Gelişimini takip edemesem de Hollanda menşeili bir oyuncu. Şu anda bizimle birlikte. Gruba çabuk adapte oldu. 26 yaşında ve bu tip oyuncular bize seviye atlatacaktır.

“KORAY’IN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK”

Başka bir stoperin gelme ihtimali var ama Koray Günter bize katılacak. Onun nasıl döndüğü bizim için çok önemli. Stoper bizim için acil bir mevki. Hakan Balta ve Semih var. Koray'ın durumuyla birlikte ekstra stoper kararı şekillenecek.