Yasin takımla çalıştı

Galatasaray, ligin 17. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ederken, affedildiği açıklanan Yasin Öztekin takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Jan Olde Riekerink’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışmalarının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 iki takım hâlinde taktik çalışmaların üzerinde durulduğu çift kale maç gerçekleştirildi.

Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile oynanan karşılaşma sonrası kadro dışı bırakılan, bugün itibariyle affedilerek takıma döndüğü açıklanan Yasin Öztekin de antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanın ardından tamamladıktan sonra saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Konya’ya hareket edecek.