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Ayın futbolcusu Zlatan

Yazar: Yayın Tarihi: 13 Ocak 2017

Manchester United’ın dünyaca ünlü  golcüsü, Premier Lig’de ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

İngiliz ekibinde geçtiğimiz ay 6 maçta boy gösteren 35’lik yıldız, istatistik hanesine 5 golün yanı sıra 3 de asist yazdırdı.

Premier Lig’de ayın golü ödülü de yine Manchester United’dan bir isme gitti. Sunderland’e akrep vuruşuyla enfes bir gol atan Henrih Mkhitaryan ödülün sahibi oldu.

Ayın menajeri ise Chelsea ile tam 13 maç galibiyet serisine imza atan Antonio Conteydi… İtalyan teknik adam üç ay üst üste ayın teknik direktörü ödülünü elde ederek Premier Lig’de bir ilki gerçekleştirdi.

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