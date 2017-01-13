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“Yarım bıraktığım işi tamamlamaya geliyorum”

Yazar: Yayın Tarihi: 13 Ocak 2017

Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Ersan Gülüm, Beşiktaş’a transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ersan Adem Gülüm’ün  açıklamaları:

“Ailemi özledim”
Yarım bıraktığı işi tamamlamaya geleceğini dile getiren Ersan Gülüm; “Bir maceradan sonra aileme geri dönüyorum. Ailemi özledim. Yarım bıraktığım bir işi tamamlamaya geliyorum” dedi.

“Beşiktaş’a bedava geliyorum”
Maaşının büyük bölümünü Çin ekibinin karşılayacağını belirten Gülüm; “Beşiktaş’a bedava geliyorum. Maaşımın da büyük bir bölümünü Çin Kulübü ödeyecek. Seviyorum sizleri, 1-2 güne görüşmek üzere” diyerek sözlerini tamamladı.(Haber1903)

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