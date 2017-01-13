Değerini artıran Türk futbolcular

Alman futbol veri sitesi Transfermarkt, futbolcuların market değerlerini güncelledi. Transfermarkt’ın yeni listesine göre 1 Ocak 2017 itibarıyla değerleri en çok artan Türk oyuncular da belli oldu.

10. Çağlar Söyüncü, Freiburg

Değeri 250 bin Euro’dan 2,25 milyon Euro’ya yükseldi.

9. Musa Çağıran, Osmanlıspor

Değeri 2,5 milyon Euro’dan 4,5 milyon Euro’ya yükseldi.

8. Ömer Toprak, Bayer Leverkusen

Değeri 18 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya yükseldi.

7. Harun Tekin, Bursaspor

Değeri 2 milyon Euro’dan 4,5 milyon Euro’ya yükseldi.

6. Cenk Tosun, Beşiktaş

Değeri 6,5 milyon Euro’dan 9 milyon Euro’ya yükseldi.

5. Cengiz Ünder, Başakşehir

Değeri 1,20 milyon Euro’dan 3,75 milyon Euro’ya yükseldi.

4. Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe

Değeri 2,75 milyon Euro’dan 6 milyon Euro’ya yükseldi.

3. Yunus Mallı, Wolfsburg

Değeri 6,5 milyon Euro’dan 10 milyon Euro’ya yükseldi.

2. Emre Mor, Borussia Dortmund

Geçtiğimiz yıl Danimarka takımı Nordsjaelland’de forma giyen Emre Mor’a ait Ocak ayında veri bulunmazken, güncellenen liste ile değeri 5 milyon Euro olarak duyuruldu ve +5 milyon Euro’luk değer artışıyla listedeki 2. Türk futbolcu oldu.

1. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş

Değeri 6,5 milyon Euro’dan 12,5 milyon Euro’ya yükseldi.