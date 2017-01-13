Galatasaray’da rota Brezilya

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Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık’ı renklerine bağlayan Galatasaray, yabancı stoperi için Sao Paulo’nun 1.91’lik ismi Maicon Pereira’yı gündemine aldı.
Ylan hikayesine dönen Ahmet Çalık transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, yabancı stoper transferi için Brezilya’ya yöneldi.
Sabah’ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Sao Paulo’nun 1.91’lik savunmacısı Maicon Pereira Roque’yi transfer etmek için girişimlere başladı.
28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçen yıl Porto’dan Sao Paulo’ya transfer olmuştu. Maicon’un piyasa değerinin 6 milyon Euro olduğu bildirildi.
Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Sao Paulo’da 32 lig maçında 2 gol attı, 1 asist yaptı.
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