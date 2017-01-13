Mehmet Ekici: “Fenerbahçe’ye gideceğim”

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, 24 Spor Gecesi yorumcusu Gökhan Dinç’e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söyledi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki Mehmet Ekici transferi iyiden iyiye kızışmış durumda. Olcay Şahan’ın 200 bin avro gibi bir bedelle Trabzonspor’a transfer olması, Mehmet Ekici’nin Beşiktaş’a satılacağı yönündeki yorumların habercisiydi.

24 TV’de yayınlanan Spor Gecesi programının yorumcularından Gökhan Dinç, Mehmet Ekici ile konuştuğunu, milli oyuncunun Beşiktaş’ta oynamayacağını ifade etti.

İddialara göre Mehmet, “Asla Beşiktaş forması giymeyeceğim. Gerekirse sezon sonuna kadar bekleyip Fenerbahçe’ye bonservissiz gideceğim” açıklamasını yaptı.

2014 yılında Trabzonspor’a transfer olan Mehmet Ekici’nin bordo-mavili ekiple olan sözleşmesi 31 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek.