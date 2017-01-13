Rekorun yeni sahibi Zidane!

Real Madrid, İspanya Kral Kupası’nda Sevilla’ya konuk olurken maçtan beraberlikle ayrılarak üst üste oynadığı 40’ıncı maçında da yenilmeyerek rekora imza attı

77’nci dakikada 3-1 geriye düşen Real Madrid, 83’te Sergio Ramos; duraklama dakikalarındaysa Karim Benzema’nın attığı gollerle durumu 3-3’e getirdi ve bir üst tura yükselen taraf oldu.

Ancak Madrid ekibinin yaşadığı tek sevinç, tur atlama değildi. Zinedine Zidane yönetiminde çıktığı son 39 karşılaşmada da mağlubiyet almayan Real Madrid, bu maçtan da berabere ayrılarak Barcelona’yla birlikte paylaştığı İspanyol takımları arasında en uzun yenilmezlik serisi rekorunu bir tık daha yukarıya çekerek zirvede yalnız kaldı.

Sevilla’nın golleri, Danilo (k.k.) Jovetic ve Iborra’dan gelirken Real Madrid’in ilk golünü 48’inci dakikada Asensio kaydetti.