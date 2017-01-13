Sneijder ve De Jong sınırda

“Sezon sonunda ayrılacağım”

Bayer Leverkusen forması giyen milli stoper Ömer Toprak, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Bild’de yer alan habere göre Ömer Toprak, Avrupa futboluna adını duyurduğu ve altı sezondur formasını terlettiği...