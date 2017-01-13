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Sneijder ve De Jong sınırda

Yazar: Yayın Tarihi: 13 Ocak 2017

Galatasaray’ın Hollandalı iki yıldızı, Atiker Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta maçında Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde üçer sarı kartı bulunan iki futbolcu, Atiker Konyaspor maçında da kart görürse 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray’da kart cezalısı olan Yasin Öztekin, Armindo Bruma ve Aurelien Chedjou, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

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