Conte’yle tartışan Costa kadrodan çıkarıldı

Premier Lig’in lideri Chelsea’de, son şampiyon Leicester City’le oynanacak maçın öncesinde ortalık karıştı

Belindeki sakatlık nedeniyle kendini iyi hissetmediğini söyleyen Diego costa, oynayabilecek durumda olduğunu düşünen menajer Antonio Conte’yi bir türlü ikna edemedi. 28 yaşındaki Costa, hafta boyunca antrenmanlara çıkmazken Leicester’a giden kafilede yer almadı.

Diğer iddialara göreyse İspanyol oyuncuya Çin’den gelen tekliflerin kafasını karıştırıyor. Bu sezon Chelsea formasıyla 14 gol atıp 5 asist yapan Costa’ya Çin’den yıllık 34 milyon avroluk teklif aldığı haberleri İngiltere basınında yer aldı. Roman Abramovich’in yıldız futbolcuyu satmak istemeyerek kulübe gelen 95 milyon avroluk eklifi reddettiği iddia edildi.