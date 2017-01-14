Emenike, Rubin Kazan yolcusu

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Nijeryalı oyuncunun, 6 aylığına Gökdeniz Karadeniz’in takımı Rubin Kazan’a kiralandığı iddia edildi.

Süper Lig’in ilk yarısındaki performansıyla Dick Advocaat’ın gözünden düşen Emenike, Fernandao’nun da form tutmasıyla sarı-lacivertli formadan iyice uzaklaştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan golcü oyuncunun menajeri ilk resmi teklifi kulübe iletti.

A Spor’un haberine göre, Spartak Moskova’nın ardından Rubin Kazan’ın teklifi yükseltmesiyle birlikte anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve Emenike’nin önümüzdeki birkaç güne imzayı atacağı bildirildi.

Nijeryalı oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı ve satış opsiyonunun da 4 milyon Euro olduğu belirtildi.