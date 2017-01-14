Gökhan Töre pahalıya patladı

Beşiktaş’a kiralama bedeli olarak bir sezonluğuna 3 milyon euro (11 milyon TL) ödemeyi taahhüt eden West Ham United, buna karşın oyuncudan faydalanamadı.

24 yaşındaki futbolcu, ekim ayında geçirdiği sakatlığın ardından sahalardan tamamen uzak kaldı. Dizinden ameliyat olan futbolcunun operasyon masraflarını da İngiliz ekibi karşıladı.

İngiliz basınına göre Gökhan Töre’nin maliyeti, Beşiktaş’a ve futbolcuya ödenenlerle birlikte 4.3 milyon sterlini (19 Milyon TL) buldu. 5 Premier lig maçında forma giyen Türk oyuncunun maç başına maliyeti 860 bin sterlin oldu.

Sezon sonuna kadar forma giymesi zor görünen Gökhan Töre’nin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini İstanbul’da geçireceği, ancak ücretlerinin Premier Lig ekibi tarafından ödenmeye devam edileceği belirtildi. (Milliyet)