Guardiola liste dışı

UEFA, futbol tarihinin en iyi 10 antrenörü listesinde Pep Guardiola’ya yer vermedi.

Avrupa futbolundaki devrimleriyle birçok futbolsever tarafından en iyi olarak gösterilen Pep Guardiola’yı UEFA liste dışında bıraktı.

UEFA’nın yayınladığı futbol tarihinin en iyi 10 antrenörü listesinde Pep Guardiola’nın olmayışı hem İspanyol teknik adamı hem de futbol otoritelerini şaşırttı. Listede Sir Alex Ferguson’la birlikte günümüz teknik direktörlerinden Jose Mourinho’nun da olması dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Bu iki ismin dışında Brian Clough, Hollanda futbolunun mihenk taşlarından Johann Cruyff, bir dönem Beşiktaş’ta da çalışan Vicente del Bosque de yer aldı.

Defans denince akla gelen isimlerin başında olan Helenio Herrera da ”Catenaccio’nun kralı” başlığıyla listede kendine yer buldu. Bir diğer efsane isim ise Bayern Münih’le tarih yazan Udo Lattek oldu. Listenin diğer 3 ismi ise Valeri Lobanovskiy, Rinus Michels ve Arrigo Sacchi oldu. (Goal)