Kovulma nedeni Messi!

Barcelona, İspanya Futbol Federasyonu ile ilişkilerden sorumlu yöneticisi Pere Gratacos’un görevine son verdi

Katalan ekibi yaptığı yazılı açıklamada, İspanya Kral Kupası çeyrek finl kura çekimi sornasında Gratacos’un bir televizyon kanalına yaptığı açıklama nedeniyle görevinden alındığını belirtirken kulüple bağdaşmayan, kişisel görüşlerini söylediğinin altını çizdi. Gratacos’un görevinden alınma kararını veren sportif direktör Albert Soler, bundan sonra federasyonla ilişkilerden sorumlu olacak.

Gratacos, televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Messi takımın en önemli oyuncusu ancak takımımızda sadece o yok, tüm oyuncularımız önemli. Neymar, Iniesta, Suarez veya Pique olmasa Messi bu kadar büyük olmazdı” ifadelerini kullanmıştı.