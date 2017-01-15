Günün öne çıkan maçları

Avrupa’nın önde gelen liglerinde günün seyir zevki yüksek olmaya aday maçlarını derledik…

16.30 Everton – Manchester City

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Manchester City, puan tablosunda yeniden üst sıralara dahil olmayı hedefleyen Everton deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi Everton 30 puanla 7. sırada yer alırken, Manchester City 42 puanla lider Chelsea’nin 7 puan geriside 4. basamakta bulunuyor.

19.00 Manchester United – Liverpool

Lige yaptığı kötü başlangıcın aksine son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla yeniden yükselişe geçen Manchester United, Jürgen Klopp önderliğinde zirve takibini sürdüren Liverpool’u Old Trafford’da ağırlayacak. Ev sahibi ekip 20 maçta topladığı 39 puanla 6’ncı sırada yer alıyor. İkinci basamaktaki Liverpool’un puanı ise 44…

22.45 Sevilla – Real Madrid

Zidane yönetiminde yenilmezlik serisini 40 maça çıkaran Real Madrid, en yakın rakipçisi Sevilla ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Eflatun-beyazlılar bu maç öncesi 1 maç eksiğine rağmen 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyor. Ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki 5 puanlık farkı (1 maç eksik) korumak isteyen Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi potasından kopmak istemeyen Sevilla arasındaki mücadele La Liga’da seyir zevki en yüksek karşılaşmalardan biri olmaya aday.

22.45 Torino – Milan

Üst sıralarda var olma savaşını sürdürmek isteyen Torino ile Milan, Olimpico’da karşı karşıya gelecek. Üç haftalık mağlubiyet serisinin ardından Genoa galibiyeti ve Sassuolo beraberliğiyle bir nebze olsun nefes alan Torino, zorlu müsabaka öncesi 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Serie A’da oynadığı son 8 maçta bileği sadece bir kez bükülen Milan ise 36 puanla 5. basamakta yer alıyor. Kazananın altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıracağı karşılaşma haftanın dikkat çeken maçları arasında bulunuyor.