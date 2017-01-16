Çin’de yabancı kısıtlaması

Çin Futbol Federasyonu, futbol takımlarının yerli ve yabancı futbolcu transferinde rasyonel olmayan yatırımlar ve ödemeler yapması nedeniyle yabancı oyunculara sınırlama getirildiğini açıkladı.

Çin kulüplerinin transfere harcadığı akılalmaz paralar ülke futbol federasyonunu harekete geçirdi. Bu kapsamda alınan ilk önlem, ligdeki yabancı sayısına kısıtlama getirmek oldu.

İşte yeni yabancı kuralları:

* 3+1 yani 3 yabancı + 1 Asyalı kuralı kaldırıldı. Artık ilk 11’de sadece 3 yabancı oyuncu forma giyebilecek.

* 18 kişilik maç kadrosunda en fazla 5 yabancı oyuncu bulundurulabilecek.

* 18 kişilik maç kadrosuna 23 yaş altı en az 2 futbolcu alınacak, biri ilk 11’de mecburen oynatılacak.