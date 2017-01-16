Advocaat Bey ne yapıyorsunuz?

Hollandalı teknik adamın beraberliğe mal olan “kurtluğu” hem kendisini hem de takımını yaktı.

Dick Advocaat 16 haftadır anlattığı ne varsa yıktı geçti. Üstüne birçok soru ve sorun bırakarak Kadıköy’ü aleve verdi. Son 1,5 senedir konuşulan Alex’vari orta saha oyuncusunun transfer edilmemesi Fenerbahçe’nin kamburu oldu. Etkili kanatlarıyla tek yönlü hücum eden takımın varyete sergilemesi için ihtiyaç duyduğu transferin olmayışı Advocaat’ı arayışlara yönlendirmişti. Başarılı da oldu. Takımı bir noktaya kadar getirdi ve açık şekilde Mehmet Ekici’yi istediğini söyledi. Ama böyle bir kumar kimsenin aklına gelmezdi.

Lafı uzatmayalım. Takas olarak gitmek istemeyen, kampa son gün çağırtılan, hazırlandırılmayan Aatif’i oynatarak hem yönetime, “O transfer gelmezse eldeki budur” dedi hem de camianın önüne oyuncusunu koyarak ilk taşı kendi attı. Aatif, Adanaspor maçı itibariyle Fenerbahçe ile vedalaşmıştır. Hem de hiç istemeyerek ve kalp kırarak, kırılarak. Peki, Advocaat’ın günahını alıyor olabilir miyiz? Hoca başka bir şey planlamış olabilir mi? Eldeki veriler bunu göstermiyor.

Birincisi, sezon başından beri Alper’i merkeze alarak övündüğü 8 numara hamlesini dün akşam göstermedi. (Salih zaten gözünde yok) İkincisi, Sow’un ve Volkan’ın yokluğunda bir kenar oyunu isteyip çizgi oyuncusu olarak sadece Lens’i oynattı. Pas akışıysa oyuncular arasındaki geometri bozukluğu nedeniyle sağlanmadı. Üçüncüsü, Fernandao’lu oyunda 8 ve 10 numaraların alanı boş bırakıldı. Ozan ile Fernandao’nun arasındaki 30 metrelik alana sarı-lacivertliler ayak basamadı. Ozan-Topal-Josef’in o bölgeye giremeyeceğini bile bile kaos yarattı.

Sorunu Ekici çözer mi?

Adanaspor maçına burada bir virgül koyup, bu kumara değer miydi, onu konuşalım. Mehmet Ekici, oyun görüşü, top tekniği ve fizik kalitesi bakımında iyi bir oyuncu ve kendisinin ya da muadili bir transferin ardından oynayacağı yer şüpheli. Hayali transferin pozisyonu Topal-Josef’in önü olacaksa yazık bunca çabaya. Topal-Josef ikili değil ikiz. Bu ikizlerin bozulması gerekli. İster Alper-Salih-Ozan’dan biri, isterse yeni transfer bu ikizleri bozmalı. Çünkü top rakip yarı alanın ortasına gelemiyor. Kjaer-Skrtel ikilisinin 20 metre önünde kopyaları var.

Hücum gücü olmayan iki bek ve üzerine 4 stoperle toplam 6 defans oyuncusu yaratıcılığa engeldir. Değil Ekici, Alex’i getirseniz bile nafile. Adanaspor maçı tam da bu anlamda önemliydi. Advocaat’ın tüm taktik-teknik hamlelerinden önemlisi aklındakilerdi. Hollandalı teknik adam Josef-Topal’a dokunmak istemiyor. Risk olarak görüyor ve o riski almak istemiyor.

Yedeksiz bekler

Mevcut oyun kurgusunun gizli anahtarı ise Hasan Ali ve Şener. İlginçtir ki kimse bu oyunculara alternatif almayı düşünmüyor. Yeterlilikleri bile tartışılabilirken, bu mahkûmiyet anlaşılır gibi değil. Üstelik iki oyuncunun da ne kadar yıprandıkları ortada. Şu anki oyun tarzında her hücumda orta çizgiye gelerek açıklarına destek olması beklenen, yetmezmiş gibi 70-80 metre aralığını parsellemesi istenen bu beklerle kanat oyunu oynanamaz.

Ya bu iki oyuncuyu aktif dinlendirebilecek bir oyuna geçilmeli ya da transferler yapılmalı. Netice olarak, gelmesi muhtemel yaratıcı orta saha oyuncusunun kimin yerine hangi planda oynayacağı bu sezonun kaderini çizecek. Ya Fenerbahçe en az iki tane topla oynayabilen orta saha oyuncusuyla çıkmalı sahaya ya da Mayıs ayına kadar sürecek kalp spazmlarına hazır olmalı.

Adanaspor ise dün akşam unutulmaması gereken bir ders verdi. Hem mücadeleleriyle hem de gol sonrası gelen özgüvenleriyle iyi bir oyun sergilediler. Özellikle kanat oyuncularının sertliği ve arzusu, yüksek konsantrasyonla birlikte Fenerbahçe kanatlarını çok zorladı. Mütevazı kadroları ile ligde tutunmak isteyen bir takımın yapması gereken çoğu şeyi başarıyla gerçekleştirdiler.