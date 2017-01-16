Almanya’nın en iyisi Mesut Özil

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı yıldız oyuncu, Almanya’da yılın futbolcusu seçildi.

Almanya Futbol Federasyonu’na bağlı milli takım taraftar kulübünün düzenlediği ankette, oyların yüzde 54’ünü alan Mesut Özil, birinciliğe layık görüldü.

Listenin ikinci sırasında, yüzde 33,9’luk oy oranıyla, Real Madrid’de top koşturan Toni Kroos yer aldı.

Üçüncülük basamağında kendine yer bulan isim ise Köln forması terleten Jonas Hector oldu. 26 yaşındaki oyuncunun toplam oy oranı yüzde 4’te kaldı.

2010 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda, 5 kez yılın futbolcusu seçilen Mesut Özil, sadece 2010 (Bastian Schweinsteiger) ve 2014’te (Toni Kroos ) ödülün sahibi olamamıştı.