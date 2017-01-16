Bayern ve Chelsea, Verratti’nin peşinde

PSG’nin 24 yaşındaki İtalyan yıldızı Marco Verratti, Bayern Münih ve Chelsea’nin transfer listesine girdi.

Avrupa futbolunun devlerinden Bayern Münih ile Chelsea, Marco Verratti’yi transfer etmek için harekete geçti.

Le Parisien’in haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Xabi Alonso ile yollarını ayırmayı planlayan Alman devi, bu bölgedeki boşluğu yıldız orta saha oyuncusu ile doldurmayı planlıyor.

Verratti’yi takıma dahil edebilmek için 70 milyon Euro’luk bütçe ayıran Bayern Münih’te, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin PSG’de görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı İtalyan oyuncuyu ikna etmek için bizzat devreye girdiği ifade ediliyor.

CHELSEA DE DEVREDE

Bayern Münih’in bu transferi gerçeğe dönüştürmek için aşması gereken en büyük engel ise Chelsea… Sezon başında takımın yönetimini devralan Antonio Conte yönetiminde şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Londra ekibi, transferdeki ilk hedefini Verratti olarak belirledi. Zira İtalyan teknik adam, 24 yaşındaki vatandaşının mutlaka kadroya dahil edilmesini istiyor. Rus milyarder Roman Abramovich’in sahibi olduğu Chelsea’nin en az Bayern Münih’inki kadar cazip bir teklifle PSG’nin kapısını çalması bekleniyor.

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Verratti, bu sezon PSG formasıyla 23 maça çıkarken takımına 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.