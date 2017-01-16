Galatasaray’ın Elazığ kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Elazığspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların maç kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda Elazığspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 14.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Elazığ’a gidecek.

Galatasaray’ın Elazığspor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Ahmet Gül, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.