Marsilya taraftarından Drogba tepkisi

Didier Drogba’nın yeniden Marsilya giymeye sıcak baktığını açıklaması, kulüp taraftarlarını hayli kızdırmışa benziyor.

Ligue 1’in 20. haftasında Marsilya sahasında Monaco’yu konuk etti. Sonucu merakla beklenen karşılaşma 4-1 Monaco’nun üstünlüğüyle sona erdi. Ancak karşılaşma öncesi Marsilya tribünlerinde açılan bir pankart, müsabakanın önüne geçti.

Didier Drogba’nın geçtiğimiz günlerde, Marsilya’da oynamayı düşünebileceğini yönündeki açıklamasına atıfta bulunan ev sahibi takım taraftarları, “Drogba, Marsilya’yı sevdiğini söyleyip durma. Bizim hayatımızda kazanamadığımız parayı 1 ayda kazanıyorsun. Ağlamayı bırak, Çin’e dön!” şeklinde pankart açarak olası bir Drogba transferine karşı olduklarını duyurdular.

Türkiye’de bir dönem Galatasaray forması giyen Drogba, sonrasında Chelsea’nin yolunu tutmuş, oradan da MLS ligi ekiplerinden Montreal Impact’e tranfer olmuştu.

1 Ocak 2017 itibariyle Amerika macerasına son veren 38 yaşındaki futbolcu, 2003-2004 yıllarında forma giydiği Marsilya’da 35 maçta 19 gole imza atmıştı.

Drogba ayrıca 2012-13 sezonunda Çin ligi ekiplerinden Shanghai Greenland Shenhua’ya transfer olarak Çin furyasını başlatan isimlerden biri olmuştu.