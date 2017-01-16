Mehmet Topal sahalardan 10 gün uzak kalacak

Dün oynanan Adanaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal’ın sahalardan 10 gün uzak kalması bekleniyor

Adanaspor karşısında takımının ilk golünü atan Mehmet Topal, sakatlanarak 44’üncü dakikada yerini Oleksandr Karavayev’e bırakmıştı. Maç sonunda MR’ı çekilen milli futbolcunun, adalesinde yırtık olduğu ve yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu, tedaviye erken cevap vermesi halinde ise sahalara daha kısa sürede dönebilir. Buna rağmen Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.