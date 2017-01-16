Real Madrid’in serisi sona erdi!

Oynadığı son 40 resmi maçından da mağlubiyetle ayrılmayan Real Madrid, Sevilla deplasmanında kaybederek serisini daha fazla uzatamadı

La Liga’nın 18’inci haftasında en yakın takipçisi konumundaki Sevilla’ya konuk olan Real Madrid, uzun süre önde götürdüğü karşılaşmayı son beş dakikada yediği gollerle 2-1 kaybetti. Hafta içinde İspanya Kral Kupası maçında yine Sevilla’yla oynayan başkent temsilcisi, Karim Benzema’nın 90+2’nci dakikada attığı golle yenilmezlik serisini 40 maça çıkararak Barcelona ile paylaştığı ‘İspanyol takımları arasında en uzun yenilmezlik serisi’ rekorunda zirveyi ele geçirmişti.

Jorge Sampaoli’nin öğrencileri, aldığı bu galibiyetle puanını 39’a çıkardı ve bir maçı eksik Real Madrid’le puan farkını bire indirdi.

Karşılaşmanın golleri 67’nci dakikada Cristiano Ronaldo, 85’te Sergio Ramos (kendi kalesine) ve 90’ıncı dakikada Stevan Jovetic’ten geldi.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Real Madrid’in rekor yenilmezlik serisi 40 maçta kaldı.