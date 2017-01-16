Robben’in sözleşmesi uzatıldı

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Bundesliga devi Bayern Münih, tecrübeli oyuncusu Arjen Robben’in sözleşmesini 2018’e kadar uzattı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2009’dan bu yana Bayern Münih’te forma giyen Robben’in sözleşmesinin 2018 yılına kadar yenilendiği bildirildi.
Alman devinde bu sezon ligin ilk yarısında 10 maçta boy gösteren 32 yaşındaki oyuncu 5 gol, 4 asiste imza atmıştı.
Robben, Şampiyonlar Ligi’nde ise forma giydiği 4 maçta takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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