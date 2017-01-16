Robben’in sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Kupası 5. hafta programı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. hafta maçları 17 Ocak’ta (yarın) başlayacak, 18 ve 19 Ocak günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre,...