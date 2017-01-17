​Talisca’nın geri dönüşü

Ayak tarak kemiği kırıldıktan yaklaşık 3 ay sonra ilk lig maçına çıkan Anderson Talisca, yine kalitesini gösterdi. Sol ayağı ile nefis bir gole imza atan Brezilyalı oyuncu, çıktığı 7. lig maçında 5. golünü attı.

Anderson Talisca, bir döndü pir döndü… Süper Lig’in ilk yarısında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanıp ayak tarak kemiğini kıran ve yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Anderson Talisca dün attığı harika golle gözlerin pasını sildi. Brezilyalı oyuncu, sol ayağının içiyle direğin dibine çok şık bir plase bıraktı. Talisca, bu sezon çıktığı 7. lig maçında 5. golünü attı.

"GÖRDÜM DE VURDUM"

Maçtan sonra konuşan Talisca, “Çok zor bir maç oldu. Hava ve saha şartları nedeniyle gerçek futbolumuzu oynayamadık. Ama taraftarımızın desteği ile buradan mutlu ayrılıyoruz” dedi. Attığı golü de anlatan Talisca, “Vurmuş olmak için vurmadım, devamlı şut atarken kaleye bakarım. Kalecinin nerede olduğunu gördüm. Zaten öyle vurduğunuz zaman güzel goller oluyor. Osmanlı takımını da tebrik etmek lazım. Ama biz çok iyi konsantre olduk ve kazandık” şeklinde konuştu. (Habertürk)