Fenerbahçe’den Sosa çıkarması

Sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızın transferi sonlandırmak için Milano’ya hareket etti.

Fenerbahçe’nin Jose Sosa ısrarı sürüyor. Eski Beşiktaşlı futbolcu için daha önce nabız yoklayan sarı-lacivertliler, İtalya’ya gidip girişimleri hızlandırdı. Gündemden düşmeyen Jose Sosa için daha önce olumsuz cevap alan sarı-lacivertliler, bu kez iddialı.

Fenerbahçeli yöneticilerin Milan’a transferi bitirmek için gittiği öğrenilirken, İtalyan Kulübü’nün Sosa’yı kiralamayı düşündüğü belirtiliyor. İtalyan kaynaklı haberlere göre, Fenerbahçe’nin Sosa’ya sezonun ikinci yarısı için 2.5 milyon Euro’luk teklif sunduğu bildirildi. Birçok talibi olduğu kaydedilen Sosa için Çin kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi.

Milan’da yeterince forma şansı bulamayan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, gol ve asist yapamadan ilk yarıyı tamamladı.