Juventus’un logoso değişti

Serie A devi Juventus'un, "Daha fazla siyah, daha fazla beyaz" sloganıyla kamuoyuna tanıttığı yeni logosu, taraftarların tepkisine neden oldu.

Yeni logonun, bir öncekinin aksine daha sade, kulübün siyah-beyaz çubuklu klasik formasını andıracak şekilde dinamik formda tasarlanan, baş harf "J"den oluştuğuna dikkat çekildi.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, logo tanıtım etkinliğindeki konuşmasında, "Kim olduğumuzu unutmamalıyız. Sahada gelişmek, hem İtalya’da hem de Avrupa’da kazanmaya devam etmek anlamına gelir. Bunu da yapmak için aynı zamanda bizim dilimizi, derimizi değiştirmemiz gerekir" diye konuştu.

Öte yandan kulübün yeni logosu, taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Pazarlama stratejisi uğruna eski logonun feda edildiğini öne süren taraftarlar, kulübün bu hamlesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.