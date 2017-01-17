Louis van Gaal’den Çin’e veto

Son olarak Manchester United’ı çalıştıran Louis van Gaal, Çin’den gelen 12 milyon avroluk teklifi reddettiğini açıkladı

Mayıs ayında FA Cup’ı kazandıktan iki gün sonra Manchester United’tan ayrılan Louis van Gaal, Telegraaf’a açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, kendisine Çin Süper Ligi’nde bulunan bir kulüpten 3 yıllık bir teklif geldiğini belirtirken ailevi sebeplerden ötürü teklifi reddettiğini ifade etti.

Primlerle birlikte kazanacağı ücretin 3 yılda 46 milyon avroyu bulabilecek olan 65 yaşındaki futbol adamı, teknik direktörlüğe dönmeyi düşünmediğini de belirtti.

Van Gaal, daa önce Ajax, Barcelona, Bayern Münih ve Hollanda A Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.