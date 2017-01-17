Luiz Adriano Spartak Moskova’da

Robben’in sözleşmesi uzatıldı

Bundesliga devi Bayern Münih, tecrübeli oyuncusu Arjen Robben’in sözleşmesini 2018’e kadar uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2009’dan bu yana Bayern Münih’te forma giyen Robben’in sözleşmesinin 2018 yılına...