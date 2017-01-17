Mehmet Demirkol’dan “Atiba”lı transfer göndermesi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan transfer çekişmesini eleştirdi.

NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında konuşan Mehmet Demirkol'un açıklamaları şöyle:

"Sosa, Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle kalmak istemiyordu. Ancak şimdi onu ikna edecek birtakım gelişmeler var. Sosa'yı hepimiz beğeniyoruz. Hatta geçen sezonun en iyi oyuncusuydu. Fenerbahçe'nin bu tarz bir futbolcuya ihtiyacı olduğu belli. Fakat Türkiye'de transferlerin, birbirine kazık atma üzerine kurgulandığı kanaatindeyim."

"Şenol hoca, 'Mehmet Ekic'yi istemiyorum' diyor. Yönetim ise tam tersini söylüyor. Beşiktaş diyor ki, 'Fenerbahçe Eto'o transferinde araya girdi, biz de Mehmet Ekici tansferinde araya girelim'. Bu sefer de Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Sosa'ya yöneliyor."

"Gerçekten çok büyük paralar konuşuluyor ve çok ilginç işler dönüyor. Acayip adamlar, acayip paralar alıyor. Biz bunu söyleyince de, 'sen muhasebeci misin, sana ne' diyorlar. Böyle büyük paralar kazanılmasına rağmen, kalite yine vasatın altında kalıyor."

"Futbolcuların kazandığı bu paralara bakıldığında Atiba'nın yıllık 7.5 milyon Euro kazanması lazım. Bu rakamı istese kimse hayır diyemez yani…"