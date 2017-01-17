West Ham, Payet’yi bırakmıyor

Marsilya eski oyuncusu Dimitri Payet’yi yeniden kadrosuna katmak için her ne kadar ısrarcı davransa da İngiliz ekibinin inadı kolay kırılacak gibi görünmüyor…

ABD’li iş adamı Frank McCourt’a satışının ardından transfer piyasasında daha bonkör davranan Marsilya’da ilk hedef, eski oyuncunu Dimitri Payet’yi yeniden kadrosuna katmak.

2015-16 sezonu başında 15 milyon Euro karşılığında West Ham United’a sattığı 29 yaşındaki oyuncuyu geri almak için İngiliz ekibine 20 milyon Sterlin teklif eden Marsilya, “hayır” yanıtı aldı.

Payet transferinde ikinci kez reddedilen Fransız ekibinin nasıl bir strateji izleyeceği şimdilik merak konusu olurken, West Ham United’da forma giymek istemediğini açıklamasının ardından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu, 23 yaş altı takımla antrenmana çıkıyor.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Fransız oyuncu, ülkesinin Euro 2016 kadrosunda da kendine yer bulmuştu. Bu sezon West Ham United formasıyla 22 maça çıkan Payet, 3 gol 8 asiste imza attı.

Yıldız oyuncunun, kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.