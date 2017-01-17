“Yaptığım hareket yanlıştı”

Osmanlıspor maçında oyundan alındığı için sinirlerine hakim olamayıp eldivenlerini yere fırlatan Ricardo Quaresma, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hatalı olduğunu kabul etti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Osmanlıspor’u 2-0 yendiği karşılaşma, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın agresif görüntüsüne sahne olmuştu.

Quaresma, 70. dakikada oyundan alınınca sinirli bir vaziyette kenara gelmiş ve eldivenlerini Şenol Güneş’in önüne fırlatmıştı.

Karşılaşma sonrası, Portekizli oyuncunun tavrı hakkında konuşan Şenol Güneş, “Çıkarma şekli ve çıkardığı yer yanlış olabilir. Bunda bir niyet okumayacağım ama daha farklı çıkması gerekiyordu. Çıkma tarzı doğru değildi. Niye öyle yaptığını da soracağım. Çıktığı için mi, kart gördüğü için mi, iyi oynayıp oymadığı için mi bunları soracağım” demişti.

Dün akşam Ankara’da yaşananların ardından bugün Quaresma’dan ortamı yumuşatacak bir hamle geldi. Resmi instagram hesabından Şenol Güneş’le birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız, “Hocamla ilişkimiz çok iyi. Kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp, ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız” ifadelerini kullandı.