Advocaat, Ganso’yu istemedi

Fenerbahçe’nin gündemine aldığı Brezilyalı oyuncuya Hollandalı çalıştırıcıdan olumsuz yanıt geldi.

Mehmet Ekici transferinde henüz net bir sonuç alamayan Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Ganso’yu transfer listesine dahil etmişti.

Milliyet’in haberine göre, 27 yaşındaki oyuncunun transferi hakkında Dick Advocaat’a fikrini soran yönetim, “hayır” yanıtıyla karşılaştı.

Ganso’nun yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, buna rağmen tempo ve atletik özelliklerinin takıma uymadığının altını çizdi.

Sezon başında 9,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sao Paulo’dan Sevilla’ya transfer olan ve 2021 yılında bitecek sözleşmeye imza atan Brezilyalı oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Jorge Sampaoli’nin La Liga’da sadece 6 maçta forma şansı verdiği Ganso, son 6 haftada ise hiç süre alamadı.