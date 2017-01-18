Emenike’ye Hull City ilgisi

Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Nijeryalı oyuncu için Premier Lig ekibi Hull City devreye girmeye hazırlanıyor.

Premier Lig’de 9 maçlık kazanamama serisine Bournemouth karşısında son veren Hull City, transfer çalışmalarına hız verdi.

Mike Phelan’ın yerine göreve gelen ve Hull City’deki macerasına galibiyetle başlayan Marco Silva, golcü transferinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Talksport’un haberine göre, bu pozisyon için gündeme gelen isimler arasında Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Emmanuel Emenike yer alıyor.

Haberde, geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını West Ham United’da geçiren 29 yaşındaki oyuncunun, lige yabancılık çekmeyeceği ifade edildi.

Emenike’yi kiralamak için Fenerbahçe’ye resmi teklif yapmaya hazırlanan Hull City’nin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli kulüple temasa geçeceği kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 20 maça çıkan Emenike, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.