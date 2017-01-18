Fofana futbolu bıraktı

Lyon forması giyen 25 yaşındaki Gueida Fofana, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı.

Genç yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çeken ve Fransa alt yaş milli takımlarında oynayan Fofana, emeklilik kararını geçirdiği sakatlıklar nedeniyle aldığını söyledi.

Fofana yaptığı açıklamada, “Ayak bileğimdeki sakatlık futbol oynamamı engelliyor. Çok kötü bir durum ama futbolu bırakıyorum” sözlerini kullandı.

2011 yılında Le Havre’dan Lyon’a transfer olan Fofana, 2010’da şampiyon olan Fransa 19 yaş altı takımının kaptanlığını yapıyordu ve o dönem geleceğin en iyi orta saha futbolcularından biri olacağı söyleniyordu.

Lyon formasıyla son resmi maçına 2015 Mayıs’ında çıkan Fransız oyuncu, o günden beri futboldan uzaktı. (Sporx)