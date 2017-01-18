Iniesta’dan Van Gaal’e teşekkür

Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Andres Iniesta, teknik direktörlük kariyerine nokta koyduğunu açıklayan Hollandalı futbol adamına sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Iniesta, profesyonel futbol kariyerinin ilk yıllarında Barcelona’da birlikte çalıştığı ve her fırsatta üzerinde büyük emeği bulunduğundan söz ettiği Louis Van Gaal’i unutmadı.

Çin’den gelen teklifleri reddedip, bir daha teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini açıklayan 65 yaşındaki Van Gaal ile genç bir futbolcuyken birlikte çekilmiş fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Iniesta, fotoğrafın altına “Teşekkürler Bayım” şeklinde not düştü.

İşte o paylaşım: