“Milli takıma çağrılmamam haksızlık”

Serie A’daki ikinci macerasında da umduğunu bulamayan, ülkesine dönerek Palmeiras kulübüyle sözleşme imzalayan Felipe Melo, basın mensuplarının kendisi hakkındaki tutumunu eleştirirken, milli takıma çağrılmadığı için de sitemde bulundu.

İtalyan spor basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta Della Sport’a konuşan Melo, “Ne zaman bir habere konu olsam, insanlara hep kötü örnekmiş gibi gösteriliyorum. Futbolda kazanmak için hırslı ve sert mücade etmeniz gerekir. Bunda kötü olan birşey göremiyorum” dedi.

“CESARETLERİ YOK”

2010 yılından bu yana milli takıma çağrılmaması hakkında fikri sorulan tecrübeli futbolcu, “Bu durum, bana yapılan haksızlıkların başında geliyor. Demek ki bana milli forma altında görev verecek kadar cesaretli bir teknik direktör yok” diye konuştu.

Türkiye’de 4 yıl Galatasaray forması giyen Melo, geçtiğimiz sezon başında Serie A ekiplerinden Inter’e transfer olmuştu.