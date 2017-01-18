Xabi Alonso futbolu bırakıyor

Bayern Münih forması giyen 35 yaşındaki İspanyol futbolcunun sezon sonunda profesyonel kariyerini noktalama kararı aldığı belirtildi.

Bild’in haberine göre Xabi Alonso, Bayern Münih yönetimiyle yaptığı görüşmede, 2017 yazında futboldan emekli olacağını açıkladı.

Kariyeri boyunca, Liverpool ve Real Madrid gibi ünlü kulüplerde top koşturan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2014 yılından bu yana Bayern Münih forması giyiyor.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Liverpool’da oynadığı dönemde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu (2004-05) tadan Xabi Alonso, İngiliz ekibinde UEFA Süper Kupa (2005), FA Cup (2005-06) ve FA Community Shield (2006) şampiyonlukları yaşadı.

Real Madrid forması giydiği dönemde bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu (2013-14) elde eden İspanyol oyuncu, 1 La Liga şampiyonluğu (2011-12), 2 Kral Kupası (2011,2014), 1 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Bayern Münih kariyerine 2 sezonda 2 Bundesliga şampiyonluğu sığdıran 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezonu da ilk sırada bitirmeleri halinde Alman ekibinde geçirdiği üç sezonu da şampiyonluk apoletiyle tamamlamış olacak.

Xabi Alonso’nun 116 maç sığdırdığı milli kariyeri de başarılarla dolu… Bu maçlarda İspanya adına 16 gole imza atan tecrübeli isim, milli takımda 1 Dünya Kupası (2010), 2 de Avrupa Kupası (2008-2012) zaferi elde etti.