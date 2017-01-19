Aatif’tan transfer yalanaması

Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici’nin sarı-lacivertlilere transferi içinTrabzonspor’a gitmeyi kabul ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aatif, “Bugünlerde basında yer alan ve benim ağzımdan kullanılan ifadeler gerçek dışıdır. Hiçbir basın mensubuyla, bir kulüp yetkilisiyle görüşmem veya röportajım kesinlikle olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan Mehmet Ekici’yi transfer edebilmek için bordo-mavililere gitmesini istediği 30 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılmayı kabul etmemişti.

Bunun üzerine teknik direktör Dick Advocaat yaptığını açıklamada, “Trabzonspor’a gitmesi için Aatif’ı zorlayamayız. Kararına saygı duyuyoruz” diye konuşmuştu.

Son olarak Adanaspor maçında bazı sarı-lacivertli taraftarların protestosuna maruz kalan Aatif, oyundan alınırken tribünlerle tartışma yaşamıştı.