“Florya ve Riva’dan beklenen gelir 1,5 milyar lira”

Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemde dair açıklamalar yaptı.

Başkan Özbek’in sözleri şu şekilde;

“1-2 GÜNE GALATASARAY ÜST KULLANIM HAKKINA KAVUŞACAK”

2017’in ilk toplantısına hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Henüz intikal etmiş olduğumuz 2017 ülkemize huzur, barış, mutluluk getirmesini diliyorum. Değerli Galatasaraylı abilerime kardeşlerime mutlu yıllar diliyorum. Dolu dolu geçen bir yılı geride bıraktık. Bu yeni yılda geçmişten bu yıla sarkan Galatasaray ile ilgili olaylar hakkında bilgi aktarmak istiyorum. Öncelikle sizi bilgilendirmek istediğim konulardan biri uzun yıllardır sürüncemede kalan kullandığımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da Galatasaray’ın hak ettiği üst kullanım hakkıyla ilgili haber vereceğim. Geçen Aralık ayında yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile üst kullanım hakkının Galatasaray’a verilmesi konusunda irade kurulmuş; gerekli mercilere bu konuda mektup iletmiştir. Galatasaray yetkilileri ve GSGM yetkilileri ile Sarıyer Tapu Müdürlüğü’ne gittik. Tapu müdürü buna “Başbakanlık oluru da gerekiyor” dedi. 2017’de çıkan bir genelgeyle başbakanlık olurundan geçmesi gerekiyor dendi. 2012 sözleşmesi olduğunu söyledim. Yapılması gerektiğini ilettiler. GSGM’ye döndük ve ilgili yazıyı oradan çıkardık. Prosedürden kaynaklanan bir olay… Bürokrasi bu tip işlerde olabiliyor. Bugün itibariyle yazı başbakanlığa ulaştı. 1-2 gün içinde yazı tapu müdürlüğüne gelecek. Galatasaray üst kullanım hakkına kavuşacak. Biz yaklaşık 6-7 ayı bulan bir çalışma içindeydik. Sayın Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Spor Bakanlığı çalışanlarına özel teşekkürler iletiyorum. Konunun bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayıp bize büyük destek verdiler.

“SALON İNŞAATI YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR”

TT Arena için geçen yıl geliştirdiğimiz bir proje vardı. Üst kullanım hakkının alınması ile ilgiliydi. 15 bin kişilik kapalı spor salonu yapılması. Sayın Cumhubaşkanımıza bizzat söylemiştim. Proje yapmıştık fakat daha sonra geliştirdik. Sponsorluk görüşmeleri yaptığımız bir firmanın istekleri oldu Columbia Üniversitesi ile yaptığımız bir çalışma ile daha iyi yöne geliştirdik. Bitti, iki gün içinde teslim alacağız. Sarıyer Belediyesi de çok sıcak… Bu ay ya da Şubat başında şantiye kurarak Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek çok amaçlı tesise başlayacağız. Önümüzdeki ayki Divan Kurulu’nda hem görsel hem de detaylı bilgi aktaracağım. ‘Bu salon için Galatasaray bir para harcamayacak’ demiştim. Salonun isim hakkına bağlı fonla yapacak. Salonda sadece sportif aktiviteler olmayacak. Galatasaray’a uzun yıllar gelir getirecek mekanları barındıracak. Bu bizim için çok önemli. Daha önce de söylediğim gibi Galatasaray yeni kaynaklar yaratmak zorunda.

“BİZ NE DİYORSAK YAPIYORUZ”

Soruşturmaların akıbeti… Divan başkanına bunla ilgili de bir evrak sundum. Çalışmalarımız 1 yıldır devam ediyor. 1. faz yeni bitti. Evraklar üzerindeki incelemeler bitti. Daha detaylı çalışma için de bir süre verildi. Biz ne diyorsak yapıyoruz. Başkan bunu söyledi yapıyor, yapmıyor diye polemik arayışı içindeler. Basın vasıtasıyla böyle bir polemiğe girmek istemiyorum. Kendi içimizde her konuyla ilgili bilgi aktarmak ve detay vermek durumdayım.

“BENİM ANLATIKLARIMLA ALAKASI YOK”

Üyelerin bir bilgi kirliliği var… Biz Emlak Konut ile bir işbirliğine gittik. Sizden çok önemli bir yetki aldık. Bu yetkiyi Galatasaray’ın geleceğini inşa etmek için kullanacağız. Neresinden bakayım ne demek istiyorlar diye zorluyorum fakat anlam veremiyorum. Yaptığım toplantılarda, Genel Kurul’da telefon eden ya da yanıma gelen herkese en açık şekilde detayları verdim. Sözleşmenin metnini de verdim. Bir ilkokul çocuğu okusa genel kurula gelmiş olsa ki gelenler bile benzer yorumlar yapıyor. Basında çıkan yazıları ve yorumları dikkatli dinleyim benim anlattığımla alakası yok. Bunu anlamak istemeyenler bile anlaması için tekrar anlatacağım.

“BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUM BU BİR ARSA SATIŞI DEĞİL”

Biz Emlak Konut’la ne yapıyoruz? Hepimizin bir arsası olabilir. Bu arsayı imar durumunu takriben inşa edip satarsınız. Sizin bu inşaatı yapma kabiliyetiniz yoksa bir müteahhit ile anlaşıp kat karşılığı istersen gayri menkulleri satarsınız kiralarsınız ya da kendinizde tutarsınız. Bizim yaptığımız anlaşma budur. Bir arsa satışı değildir. Arsa satışında tapuya gidip devri yapıp parayı cebe atarsınız. Biz bunu mu yapıyoruz? Sunumdan böyle bir anlam mı çıkıyor? Emlak Konut bizim bu arsalarımızın geliştirilmesi için projeler yapacak ve ihale edecek. Bu projelerin bitmesinin ardından bu inşaatların satılması ve kar edilmesi söz konusu. Bu projelerin bitiminde çıkacak karın paylaşılması üzerindedir. %80 Galatasaray, yüzde 20 Emlak Konut’un… Emlak Konut bunun taahhüdündedir . Yer yarılsa bu inşaatlar yapılacak ve bu oranlar ile paylaşılacak. Hiç kimse bunu tahrif ederek, yanlış yorumlayarak Galatasaray’ın yönetimini yıpratma çabasında olmasın. Zor günlerden geçtiğimiz malum. Florya ve Riva arsaları bizim son kurşunumuz. Bunu atarken öyle büyük bir sorumluluğun altına giriyorum ki… Bir sürü yönetim gelmiş geçmiş kime bunu yapamamış. Keşke 20 sene önce yapılsaydı bu duruma düşmeseydik. Girdiğim taahhüttün farkındayım. Böyle bir satış yapma durumda değildir. Galatasaray’a orta vadede getireceği rakam 1.5 milyar TL civarındadır. Bu rakam zaman içinde artabilir. Yorumları esefle kınıyorum. Bunların neden yapıldığını da sizin takdirlerinize bırakıyorum. 508 milyon TL’ye bu arsaların satışı basında konuşuluyor. Bu değer ekspertiz değeridir. Sözleşme içinde olması gerekiyor. Bu bir satış bedeli değil çünkü bu satış değil. Galatasaray’ın cebine gelecek parayı az önce telaffuz ettim. 508 milyon TL bugünkü haliyle ekspertizin yapılması sonucunda çıkan değerdir. Bu ekspertiz değerinin altında olamaz. Beklenen rakam bu değerin üç katı kadardır. Bu konuya destek veren, Galatasaray’ın lehine olması için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Maliye Bakanımıza, Emlak Konut Yönetimine ve çalışanlarına teşekkürü borç biliyorum.

“HEDEF BORÇSUZ BIRAKMAK OLMALI”

Galatasaray’ın mali yapısındaki bozukluğun farkındayız. Senede yaklaşık 30-40 milyon dolar faiz ve kur farkı ödeyen bir yapı haline gelmiştir. Bu yapı sürekli büyüyor. Değerli yönetimler ve başkanlar söyle bir şeyin içindeler; kendileri ile defalarca konuştum; Galatasaray bir sorun içinde. Bu mali darboğazdan çıkamıyor ve artıyor. Bizi tenkit etmeyin. Biz bu kadar borçlar aldık aynı borçla devrediyorum suçum ne! Yok arkadaş eğer 100 lira borçla aldıysan bir sonraki yönetime borçsuz vermeyi hedeflemesin. Yamulmuş bir temele bir kat daha atıyorsunuz. Belli bir seviyeden sonra devrilir. Bir daha böyle faiz sarmalı içinde ileri gitmemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bir çalışma başlattık. Galatasaray’ın mali kriterleri için bir düzenleme yapmak gerekirse tüzüğe koymak… Galatasaray’a yönetmeye takip olanların bu kriterlere tabii olması için çalışıyoruz. Bu konuda bir komisyon kurduk. Çok verimli çalışmalar yaptı. Sonuca yaklaştık. Kısa sürede size bilgi vererek bir etiği ve tüzük maddesi olarak gelmesi için çalışacağız.

“BÜTÇE DIŞINI CEBİNDEN ÖDERSİN”

Bu mali kriterlerin esası şu; benim yönetimimden başlamak üzere Galatasaray Spor Kulübü’nü yönetmeye aday ya da yönetimdeysen, bundan sonra yapacağın çalışmalarda denk bütçe esasına uy. Hiçbir şekilde Galatasaray’ı borçlandırıp, bütçeyi saptırıp borcu Galatasaray’ın sırtına koyup gidemezsin. Denk bütçe yap, genel kuruldan geçir, yüzde 3-5 arası kabul edilebilir bir sapma dışına çıkma. Bu borcu sardıysan cebinden ödeyip gidersin. Galatasaray’ın her zaman istişarede önünü açmış yön göstermiş divan kurulu size çok teşekkür ediyorum. Size sağlıklı 2017 ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum…