“Hakemlere karşı saygılı olmamız lazım”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Süper Lig’de oynayacakları Karabükspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı…

Toplantıya “Geçen hafta belirtmiştim; 2 zor deplasmanda hedefimiz 6 puandı. Konya zor bir maçtı. Takımın isteği ve azmiyle 3 puan geldi. Sonuçlar incelendiğinde Karabük ya kazanan ya kaybeden bir takım. Hem Konya hem Karabük en çok koşan takımlar. Yine hedefimiz kazanmak. Takımım Konya maçındaki gibi aynı özveri ve arzuyu sahada gösterecektir” sözleriyle başlayan Jan Olde Riekerink, ardından basın mensuplarının sorularını kabul etti.

Jan Olde Riekerink’in sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

“OYUNCULARIMIZIN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK”

“Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye yaklaştılar. Transfer ile ilgili kararlarda onların durumu belirleyici olacaktır. Lukas Podolski’nin gidebileceği dedikoduları da var. Onun durumu da kararlarımızı etkileyecektir. Koray da 3-4 hafta içinde takıma katılacaktır. Bunlara bakarak transfer konusunda karar vereceğiz…”

“HAKEMLERİN DE İŞİ ZOR”

“Konya maçı sonrası açıklamıştım. Hakemlik zor bir görev. Bizim de hakemlere karşı sorumluluklarımız var, saygılı olmamız lazım. Bazen reaksiyon gösterip duygusal davranabiliyoruz. Bazı maçlarda lehinize bazı maçlarda aleyhinize kararlar verilmiştir. Sezon sonunda baktığınızda bunun dengeli olduğunu görürsünüz. Bize de penaltı çalınmadı ama ben suçlamaktan ziyade ’18 içinde fazla olmamız lazım’ diye düşünüyorum. Hakemlerin de işinin zorluğunu unutmamamız lazım.”

“BİZİM MAÇA ODAKLANIYORUZ”

“Dürüst olmak gerekirse odaklanmamız gereken Cumartesi bizim oynayacağımız maç… Matematiksel olarak bakarsak Fenerbahçe-Başakşehir maçı berabere biterse toplamda 4 puan kaybedecekler. Biri kazanırsa 3… Berabere bitmesini isterim…”

“ÇİFT FORVET DE OPSİYON”

“Çift forvet bizim için opsiyon. Elazığ maçında çift forvet oynadık. Tutkulu bir futbol vardı. Benim her zaman söylediğim bir şey var. 4-3-3’le 10 numaralı sistemle oynuyoruz. Çift forvet görünüyor ama Lukas Podolski oynadığında 10 numara pozisyonunda da oynuyor. Takımıma hep söylediğim bir şey var; sistemden ziyade oyuncuların kalitesi. Lukas’ın oynadığı 4-3-3 ile Wesley’in oynadığı sistem aynı gibi görünse de farklılıklar olabiliyor…”

“TOLGA’NIN DÖNMESİ YAKIN”

“Tolga transferini orta sahamızı desteklemek için yaptık. Bir sakatlığı vardı ama takıma dönmesi çok yakın. Bir sakatlık olursa genç oyuncumuz Birhan var. Josue ise farklı kalitede bir oyuncu, farklı pozisyonda oynuyor ama ikili orta sahanın solunda da oynayabilecek zeki bir oyuncu.”

“LUKAS BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

“Lukas bizim için çok önemli bir oyuncu. Ligde 8 dakika oynattım. Kupa maçında 45 dakika sahada kalmasını düşünmüştük ama maç içinde devam edebileceğini söyledi. 90 dakika sahada kaldı. Penaltı anında bile sağ bek gibi koştu ve mücadele etti. Carole ise Levski Sofya maçında stoper oynamıştı. Yeri sol bek ama stoperde de iyi performansı sergiliyor. İhtiyaç halinde bizim için iyi bir opsiyon.”